Ошеломительный матч «Динамо» и «Химок». Такой «перестрелки» в этом сезоне РПЛ ещё не было

В стартовом составе «Динамо» неожиданно появился Тюкавин, несмотря на слова Лички о травме нападающего. Но в первом тайме Константин был незаметен, а вот его коллега по амплуа из «Химок» Заболотный разбрасывал соперников по сторонам, словно герой какого-нибудь боевика. В дебюте матча команды боролись за инициативу. Хотя динамовцы больше владели мячом, химчане мало в чём им уступали. В этой битве едва не получил травму Бителло. Опорник-новичок «Химок» Мехия совершил болезненный наступ на ногу бразильцу, но, как ни странно, не получил от судьи Казарцева даже жёлтую карточку. Бителло продолжил встречу, заметно прихрамывая.