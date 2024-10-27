«Один мой соотечественник навел на меня прицел». Станкович и Гончаренко — после победы «Спартака»

— Мы должны это принять и никуда от этого не денемся: по отношению к командам вроде «Нижнего» — командам второй восьмерки — будет показательная порка в плане трактовок эпизодов. Если Карапузову красная — это показательно, но если на него надеть другую майку, уже будет желтая или вообще можно будет закрыть глаза… В моменте, когда Гоцук получил травму, не исключаю, что тоже надо было показывать красную. Но нам просто надо быть к этому готовыми. Если взять желтые и красные карточки, которые нам дают — это показательная порка. За любые разговоры, задержки… Такое есть и будет — это не только «Нижний» и «Спартак», это любая команда второй восьмерки.