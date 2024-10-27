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Бойня «Зенита» и «Локо» в Питере: 1:1 — в пользу «Краснодара»

Чрезвычайно нервный матч тура завершился ничьей.

Источник: ФК «Локомотив»

Без Глушенкова, но с Тикнизяном

В 2000-е и в начале 2010-х матчи «Зенита» и «Локомотива» в Санкт-Петербурге регулярно заканчивались вничью 1:1, а в последние годы их игры превратились в аттракцион: то 5:3, то 6:1, то 5:0. Дважды при Сергее Семаке сине-бело-голубые обеспечивали себе золотые медали после встреч с железнодорожниками.

Но времена имеют свойство меняться, и прошлый сезон сильно отличался от остальных: невская команда дважды за чемпионат уступила «Локомотиву», и те осечки стоили гегемону дорого — без них развязка сезона была бы спокойнее.

Впрочем, главное действующее лицо тех побед Максим Глушенков теперь играет за «Зенит», хотя из-за травмы в воскресном матче он и не участвовал. Зато в основе вышел тот, кто в обеих играх прошлого сезон забил по мячу — Наир Тикнизян, который зимой был очень близок к переезду в Санкт-Петербург, но трансфер сорвался.

Дуглас: впервые с паспортом РФ

Состав «Локо» выглядел ожидаемо. Да, фамилию Севикяна в стартовом составе видеть непривычно, но хавбек сборной Армении прилично играет осенью и заслужил выйти с первых минут, тем более что Самошников был дисквалифицирован.

Да и Сергей Семак обошелся без сюрпризов. Болельщики уже привыкли к Мантуану на правом фланге обороны и Мостовому на левом крыле атаки. Дуглас Сантос впервые вышел на поле в статусе гражданина Российской Федерации, но пока он остается легионером. «Зенит» в понедельник сообщал, что Дуглас «перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА».

Осторожный первый тайм

«Локо» после сенсационного поражения от «Химок» вылетел из лидирующего дуэта, а по ходу воскресенья к красно-зеленым вплотную подобралось «Динамо». Это означало, что команде Михаила Галактионова обязательно надо было набирать очки в Санкт-Петербурге.

Но и «Зенит» не собирался отпускать далеко «Краснодар», который свой матч проведет в понедельник. Поэтому и стартовали сине-бело-голубые активно: уже на 9-й минуте Мостовой ворвался в штрафную, но не придумал ничего лучше, чем пробить в Лантратова.

Мостовой вообще очень бодро провел стартовые минуты, но много делал невпопад. По итогам первого тайма он вообще казался одним из главных кандидатов на замену, но остался — и не зря.

А еще в первом тайме забить мог «Локомотив». Гости достаточно пассивно провели больше получаса игры, но перед перерывом ожили: самый жирный момент получил Монтес — мексиканец чудом не попал в ворота после подачи углового Батраковым.

Судьбоносный выход Пиняева

Второй тайм получился намного более зрелищным. Уже на 49-й минуте Эдгар Севикян в фирменном стиле срезал угол и мощно пробил по воротам — Латышонок с трудом сложился, чтобы отразить мяч. «Локо» вообще из раздевалки вышел совершенно другим и с явным желанием забить. Но оно оказалось слишком сильным: на 51-й минуте красно-зеленые зевнули контратаку, которую раскрутили Вендел и Клаудиньо, а замкнул Мостовой.

«Зенит» и дальше продолжал давить, а нервы футболистов не выдерживали. В матче хватало стыков, ударов по ногам, фолов и перепалок. После одной из стычек Батраков с Венделом получили по желтой карточке от Сергея Карасева.

«Локо» вернулся в игру благодаря заменам: в середине второго тайма на поле вышли Сулейманов с Пиняевым, и Сергей в первой же атаке спродюсировал гол: его передачей воспользовался Батраков, который необычным ударом сравнял счет и вышел в лучшие бомбардиры РПЛ.

Событийная концовка

На финише матча игра раскрылась. Соболев вышел на поле и попытался забить через себя — мимо. Нино отправился в атаку и тоже чуть не вывел «Зенит» вперед, да еще и получил болезненный удар. А на 87-й минуте чрезвычайно опасную контратаку должен был завершать Сулейманов, но промазал и жутко расстроился.

На исходе основного времени матча еще ближе к голу подобрались хозяева: Артур влетел в штрафную, но замешкался и загубил момент, так как мяч был под нерабочей правой.

Эндшпиль встречи включил в себя еще больше событий. Мантуан схлестнулся с Бариновым, и их стычка едва не переросла в драку; Батраков получил травму и не смог самостоятельно покинуть газон; Артура заменили на Ерохина, хотя бразилец сам вышел на поле по ходу второго тайма.

А голов зрители больше не увидели, и оба противника явно этим недовольны. Ничья — в пользу лидирующего в РПЛ «Краснодара».

Гоша Чернов

Зенит
1:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
27.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Михаил Галактионов
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
51′
Локомотив
Алексей Батраков
(Сергей Пиняев)
68′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
59′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
90+2′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
45′
71′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
81′
24
Педро
32
Лусиано Гонду
71′
9
Виктор Гимарайнс Артур
90′
21
Александр Ерохин
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
90+4′
71
Наир Тикнизян
93
Артем Карпукас
7
Эдгар Севикян
67′
9
Сергей Пиняев
90+1′
83
Алексей Батраков
59′
90′
94
Артем Тимофеев
10
Дмитрий Воробьев
33′
67′
99
Тимур Сулейманов
86′
Статистика
3
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
8
Фолы
17
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь