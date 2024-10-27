Бойня «Зенита» и «Локо» в Питере: 1:1 — в пользу «Краснодара»

Впрочем, главное действующее лицо тех побед Максим Глушенков теперь играет за «Зенит», хотя из-за травмы в воскресном матче он и не участвовал. Зато в основе вышел тот, кто в обеих играх прошлого сезон забил по мячу — Наир Тикнизян, который зимой был очень близок к переезду в Санкт-Петербург, но трансфер сорвался.