«Знали, как соперник развивает свои атаки, за счёт кого, как располагаются. Важно было сыграть терпеливо, не выдёргиваться и сыграть сбалансированно в первом тайме. Да, территориально соперник владел мячом, но моментов не вспомнить. Мы хорошо начали второй тайм, стали играть выше, прессинговать. Уровень готовности позволяет выдерживать интенсивность игры.
Сейчас мы находимся на другом уровне психологии, наши игроки взрослеют. Нам чуть-чуть не хватило до победы. Во втором тайме, кажется, мы были острее по количеству моментов», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о ничьей с «Зенитом»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
«Знали, как соперник развивает свои атаки, за счёт кого, как располагаются. Важно было сыграть терпеливо, не выдёргиваться и сыграть сбалансированно в первом тайме. Да, территориально соперник владел мячом, но моментов не вспомнить. Мы хорошо начали второй тайм, стали играть выше, прессинговать. Уровень готовности позволяет выдерживать интенсивность игры.
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
27.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Михаил Галактионов
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
51′
Локомотив
Алексей Батраков
(Сергей Пиняев)
68′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
59′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
90+2′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
45′
71′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
81′
24
Педро
32
Лусиано Гонду
71′
9
Виктор Гимарайнс Артур
90′
21
Александр Ерохин
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
90+4′
71
Наир Тикнизян
93
Артем Карпукас
7
Эдгар Севикян
67′
9
Сергей Пиняев
90+1′
83
Алексей Батраков
59′
90′
94
Артем Тимофеев
10
Дмитрий Воробьев
33′
67′
99
Тимур Сулейманов
86′
Статистика
3
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
8
Фолы
17
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти