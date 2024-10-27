Галактионов — о травме Батракова: судья даже не наградил игрока «Зенита» жёлтой

«Батраков? Надеемся, что травма не серьезная, но неприятная. А судья даже не наградил соперника желтой. Это к вопросу о трактовках. Такие нюансы есть. Надеемся, что с Лешей все будет хорошо», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.