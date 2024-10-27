Тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об итогах матча с «Локомотивом»

«Хороший матч получился с точки зрения эмоций, борьбы. Жалко, что мы не смогли победить. Что касается нашей игры, то могли больше забить. Но в обороне были проблемы. В концовке позволяли создавать убойные моменты. Не могу сказать, что их было много, но тем не менее.



Думаю, болельщикам был интересен такой футбол. Мы проанализируем, посмотрим и будем готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.