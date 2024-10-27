Тренер «Зенита» раскритиковал судейство в матче против «Локомотива»

«Его обратная замена была связана с тем, что мы исполняли стандартные положения, практически начиналось компенсированное время. Было много фланговых передач, и мы посчитали, что в данном случае нужно выпустить еще одного высокорослого игрока, тем более мы знаем, что Саша может выйти и забить. У него хорошее чувство позиции, хорошо играет на стандартных положениях. Поэтому эта замена связана не с тем, что Артур был плох, а с тем, что нам нужно было добавлять футболиста, который умеет хорошо играть в штрафной площади, чтобы постараться победить в этом матче», — сказал Семак.