Тренер «Зенита» раскритиковал судейство в матче против «Локомотива»

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не хочет говорить о судействе после матча чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом», потому что считает это бесполезным.
В воскресенье «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Зенитом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1. Во втором тайме главный судья встречи Сергей Карасев не стал удалять с поля полузащитника железнодорожников Алексея Батракова, который уже имел в своем активе желтую карточку.
«Это вопрос судейский — что, чего, как… Это трактовки. Уровень борьбы — у меня с первых минут возникли вопросы, за что даются и за что не даются карточки. Поэтому судейство в стороне — бесполезно говорить на эту тему, да и не хочется. Давайте про игру. Она была хорошей. Мы не можем быть довольны ничейным результатом. Мы играем дома, хотелось победить. Преимуществом позиционным, игровым, наверное, владели, но в футболе все решают забитые мячи. И в этом отношении мы не смогли надежно сыграть в обороне и не смогли забить больше», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Во втором тайме у «Зенита» на замену вышел нападающий Артур. В компенсированное время Семак произвел обратную замену, убрав с поля бразильца и выпустив вместо него Александра Ерохина.
«Его обратная замена была связана с тем, что мы исполняли стандартные положения, практически начиналось компенсированное время. Было много фланговых передач, и мы посчитали, что в данном случае нужно выпустить еще одного высокорослого игрока, тем более мы знаем, что Саша может выйти и забить. У него хорошее чувство позиции, хорошо играет на стандартных положениях. Поэтому эта замена связана не с тем, что Артур был плох, а с тем, что нам нужно было добавлять футболиста, который умеет хорошо играть в штрафной площади, чтобы постараться победить в этом матче», — сказал Семак.