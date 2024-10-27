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Тренер «Зенита» раскритиковал судейство в матче против «Локомотива»

Семак после матча с «Локомотивом»: о судействе говорить бесполезно и не хочется.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не хочет говорить о судействе после матча чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом», потому что считает это бесполезным.

В воскресенье «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Зенитом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1. Во втором тайме главный судья встречи Сергей Карасев не стал удалять с поля полузащитника железнодорожников Алексея Батракова, который уже имел в своем активе желтую карточку.

«Это вопрос судейский — что, чего, как… Это трактовки. Уровень борьбы — у меня с первых минут возникли вопросы, за что даются и за что не даются карточки. Поэтому судейство в стороне — бесполезно говорить на эту тему, да и не хочется. Давайте про игру. Она была хорошей. Мы не можем быть довольны ничейным результатом. Мы играем дома, хотелось победить. Преимуществом позиционным, игровым, наверное, владели, но в футболе все решают забитые мячи. И в этом отношении мы не смогли надежно сыграть в обороне и не смогли забить больше», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Во втором тайме у «Зенита» на замену вышел нападающий Артур. В компенсированное время Семак произвел обратную замену, убрав с поля бразильца и выпустив вместо него Александра Ерохина.

«Его обратная замена была связана с тем, что мы исполняли стандартные положения, практически начиналось компенсированное время. Было много фланговых передач, и мы посчитали, что в данном случае нужно выпустить еще одного высокорослого игрока, тем более мы знаем, что Саша может выйти и забить. У него хорошее чувство позиции, хорошо играет на стандартных положениях. Поэтому эта замена связана не с тем, что Артур был плох, а с тем, что нам нужно было добавлять футболиста, который умеет хорошо играть в штрафной площади, чтобы постараться победить в этом матче», — сказал Семак.

Зенит
1:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
27.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Михаил Галактионов
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
51′
Локомотив
Алексей Батраков
(Сергей Пиняев)
68′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
59′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
90+2′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
45′
71′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
81′
24
Педро
32
Лусиано Гонду
71′
9
Виктор Гимарайнс Артур
90′
21
Александр Ерохин
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
90+4′
71
Наир Тикнизян
93
Артем Карпукас
7
Эдгар Севикян
67′
9
Сергей Пиняев
90+1′
83
Алексей Батраков
59′
90′
94
Артем Тимофеев
10
Дмитрий Воробьев
33′
67′
99
Тимур Сулейманов
86′
Статистика
3
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
8
Фолы
17
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь