Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где максимум у этого «Локо» и кто остановит Батракова? Галактионов создал реального конкурента «Зенита»

Леонид Волотко — о главном матче тура.

Источник: ФК «Локомотив»

После каждой новой вспышки «Локомотива» кажется, что это — предел. Высший показатель, который реально выжать из состава — безумно талантливого, но не слишком опытного по меркам гранда. Но раз за разом команда пробивает потолок и расширяет грани возможностей, которые, вероятно, сама до сих пор не определила.

Это была самая энергозатратная неделя «Локомотива» в сезоне. Никто так и не понял, почему главный тренер Михаил Галактионов выставил практически основной состав в Ростове. Учитывая, что кубковая встреча ничего не решала, а впереди предстоял выезд к «Зениту», когда свежесть обоймы, силы и умение терпеть — обязательный набор, чтобы не рассыпаться уже к перерыву.

Тем более выбранная модель «Локо» выжимала всю энергию. Железнодорожники ожидаемо остались без мяча и проделывали гигантский объем работы: высоко прессинговали, шли в жесткие стыки (из-за которых Вендел чудом не заменился на первой же минуте) и использовали все запасы скорости в контратаках.

А минуты с 10-й терпеливо отбивались от затяжных позиционных атак, которые истощали выносливость. В середине тайма сложилось впечатление, что ключевой вопрос по такому футболу: на сколько хватит «Локо»? «Зенит» чувствовал себя намного комфортнее — и физически, и эмоционально.

Тем удивительнее было видеть, как до перерыва банда Галактионова отодвинула игру от своей штрафной, посадила на карточку Клаудиньо, все чаще владела мячом и создала два результативных момента. Да, к тому времени у «Зенита» тоже были топ-шансы (лучший не использовал Мостовой), но факт в том, что к перерыву на поле наблюдалось абсолютное равенство.

Более того, старт второго тайма остался за «Локо». Но Сергей Семак фактически наказал гостей их же оружием. Неудачный розыгрыш углового, моментальная контратака — и Мостовой убегает за спину Ненахову, получает передачу от Клаудиньо и прошивает Лантратова. Идеальный ход, которому точно позавидовали на скамейке Галактионова. Там готовили точно такой же.

Здесь важно отметить два момента.

Во-первых, прогресс Мостового, который вонзил третий гол в двух последних турах и набрал отличную форму (такой не было очень давно).

Во-вторых, реакцию «Локомотива». Двойная замена, серия дерзких отборов на чужой половине — и команду возвращает в игру человек, только что появившийся на поле, а также самая яркая звезда, которую вообще никто не накрыл в штрафной. Батраков ошибся на угловом, который и привел к голу «Зенита», но не поплыл, продолжил лезть вперед и хладнокровно упаковал в сетку восьмой гол в 13 турах.

Конечно, ему очень повезло не удалиться сразу после того, как счет стал равным, но впечатления от футбола вундеркинда этот момент вообще не испортил. Даже в гостях у самого мощного конкурента, когда большую часть времени приходится терпеть и действовать без мяча, а шансов впереди ощутимо меньше, чем в любом другом матче, Батраков сделал результат. А «Локомотив» — дорабатывал, кусался и выглядел не хуже.

Поразительное качество Галактионова — выжимать максимум даже в тот момент, когда в команду никто не верит, она объективно не в лучших кондициях после десятков часов в поезде, а футболисты выхолощены морально из-за поражения «Химкам» в прошлом туре.

Пару месяцев назад к такому результату, рассуждая о турнирных перспективах, стоило относиться очень осторожно. Но 13 туров — достаточная дистанция, чтобы наконец зафиксировать: в сезон столетия «Зенит» столкнется с новым уровнем конкуренции.

И «Локомотив» — один из тех, кто ее уже обеспечил.

Леонид Волотко

Зенит
1:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
27.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Михаил Галактионов
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
51′
Локомотив
Алексей Батраков
(Сергей Пиняев)
68′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
59′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
90+2′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
45′
71′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
81′
24
Педро
32
Лусиано Гонду
71′
9
Виктор Гимарайнс Артур
90′
21
Александр Ерохин
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
90+4′
71
Наир Тикнизян
93
Артем Карпукас
7
Эдгар Севикян
67′
9
Сергей Пиняев
90+1′
83
Алексей Батраков
59′
90′
94
Артем Тимофеев
10
Дмитрий Воробьев
33′
67′
99
Тимур Сулейманов
86′
Статистика
3
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
8
Фолы
17
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь