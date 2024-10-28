Где максимум у этого «Локо» и кто остановит Батракова? Галактионов создал реального конкурента «Зенита»

Конечно, ему очень повезло не удалиться сразу после того, как счет стал равным, но впечатления от футбола вундеркинда этот момент вообще не испортил. Даже в гостях у самого мощного конкурента, когда большую часть времени приходится терпеть и действовать без мяча, а шансов впереди ощутимо меньше, чем в любом другом матче, Батраков сделал результат. А «Локомотив» — дорабатывал, кусался и выглядел не хуже.