«Не чемпионский футбол “Зенита”. Зачем выпускали Соболева? Артур сыграл как ребенок». Орлов — о матче с «Локо»

У «Локо» хорошо вошел в игру Пиняев, сразу же отдал голевую передачу. Ну и Батраков этот матч может, конечно, занести себе в актив. Я бы, правда, пока им не восхищался, не перехваливал. Но факт остается фактом: он уже лидирует в бомбардирской гонке, будучи полузащитником. Это уже о чем-то говорит. Здорово пробил с ходу, не наугад. У него есть голевое чутье, хорошо видит поле. Он боец, не раскис после стычки с Венделом, показал себя очень неуступчивым парнем. Способный.