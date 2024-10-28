«Футболист “Зенита” тратит 300 евро в месяц? Он тратит 300, а я — примерно 500 евро в месяц. У нас на базе есть завтрак и обед, значит я не теряю деньги на еду. Только вечером могу сходить в “Ашан” и купить себе все, что захочу, либо останусь поесть. Я люблю еду на гриле, например, хороший стейк.
Сейчас на Рождество придется идти покупать подарки. А так, для себя… Не говорю про походы в кафе, потому что это небольшие деньги. Я не человек, который должен каждую неделю покупать Dolce& Gabbana или Gucci. Это для молодых можно, а для меня это, честно скажу, — фигня. Можно в Zara сходить, там тоже хорошие вещи. Костюм Bosco мне подарили, а вы думаете, что я купил за большие деньги.
Больше всего трачу на детей и семью. Когда закончится первая часть сезона, поедем в Испанию посмотреть на Заху (экс-игрока “Динамо” Арсена Захаряна — прим. ред.), потому что сын попросил. 15 декабря в Сан-Себастьяне они будут играть с “Лас-Пальмасом”. Возьму на футбол семью, а потом после нового года как всегда поедем в Диснейленд на 3−4 дня. Получается, трачу деньги на семью. Мне хорошо, у меня есть деньги и могу помогать налево и направо. Но мне не нравится просто тратить, чтобы показать свое богатство», — сказал Личка в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.
Личка: «Трачу примерно 500 евро в месяц. Мне не нравится просто тратить, чтобы показать свое богатство»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на слова голкипера «Зенита» Евгения Латышонка, который заявил, что может прожить на 30 тысяч рублей в месяц.
«Футболист “Зенита” тратит 300 евро в месяц? Он тратит 300, а я — примерно 500 евро в месяц. У нас на базе есть завтрак и обед, значит я не теряю деньги на еду. Только вечером могу сходить в “Ашан” и купить себе все, что захочу, либо останусь поесть. Я люблю еду на гриле, например, хороший стейк.
Франк Артига
Марцел Личка
Лукас Вера
(Антон Заболотный)
30′
Зелимхан Бакаев
(Антон Заболотный)
45+1′
Александр Кутицкий
75′
Даниил Фомин
(Николас Маричаль)
28′
Роберто Фернандес
(Николя Муми Нгамале)
45+3′
Артур Гомес
(Бителло)
50′
Николя Муми Нгамале
73′
87
Никита Кокарев
25
Александр Филин
99
Ориньо
18
Зелимхан Бакаев
90+5′
32
Лукас Вера
91
Антон Заболотный
13
Сергей Терехов
12′
47′
5
Данил Степанов
14
Георгий Джикия
54′
26
Неманья Анджелкович
11
Резиуан Мирзов
67′
97
Бутта Магомедов
22
Роберт Мехия
63′
67′
9
Александр Руденко
80
Хетаг Хосонов
83′
8
Кирилл Панченко
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
18
Николас Маричаль
50
Александр Кутицкий
34′
74
Даниил Фомин
13
Николя Муми Нгамале
24
Луис Чавес
6
Роберто Фернандес
19′
90′
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
71′
8
Хорхе Карраскаль
70
Константин Тюкавин
71′
14
Эль Мехди Маухуб
11
Артур Гомес
78′
91
Ярослав Гладышев
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
9
10
Фолы
12
1
Офсайды
2
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти