Батраков доказал, что в России может забивать кому угодно. «Локомотив» выдержал экзамен Петербургом

Далек от мысли, что Деяну Станковичу перевели мой материал на неделе о том, что он ошибся в стремлении чинить то, что работает, — уйдя от первоначальной модели. Наверняка он сам пришел к тому же выводу — и когда я увидел стартовый состав и 4−3−3 с одним Угальде на острие, у меня сразу возникло предчувствие, что все будет нормально. Повторяю — не классно, тем более не сказочно, но нормально. Если в первом тайме, несмотря на преимущество красно-белых по моментам, сама игра была более или менее равной, то после перерыва «Спартак» увеличил темп, и «Нижнему» стало сложнее. Гол Тео выглядел не подарком с неба, сделанным ногой Медведева, а результатом того, что происходило на поле.