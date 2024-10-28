Главный тренер «Динамо» Личка: Нам надо прекратить панику и хаос

Первый гол «Химок» — это вообще брак концентрации. Мы бегали по полю и праздновали гол, а во время длинного паса центральные полузащитники стояли и смотрели футбол. Второй гол — то же самое. Бакаев забил красивый гол в «девятку», но с ним должна была быть борьба. Третий гол понимаю: удар и рикошет в ворота, но два первых… И в конце матча начинается паника, хаос. Это надо прекратить, быть более спокойными«, — сказал Личка в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.