Шамар Николсон: «Спартак» может попасть в топ-3 РПЛ

«Я бы не сказал, что вопрос попасть в топ-три по итогам сезона для “Спартака” тяжелый. Сезон длинный. Надо просто продолжать верить и работать. Это возможно, как я уже сказал. У нас есть время, чтобы это сделать», — сказал Николсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.