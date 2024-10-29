Виталий Лисакович: Слуцкий — человечище! На высочайшем уровне разбирается в людях

«Викторович — человечище! Он психолог, на высочайшем уровне разбирается в людях. Без проблем нашел ко мне подход. Мне посчастливилось, хоть и на непродолжительное время, поработать в “Рубине” со Слуцким. В Казани всё было великолепно: и тренерский штаб, и спортивный блок, и руководство, и медицинский персонал. Просто прекрасная команда собралась», — приводит слова Лисаковича Metaratings.