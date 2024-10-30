Радимов: Меня очень удивила победа «Спартака» в матче с «Пари НН»

«Меня эта победа удивила очень. “Спартак” выглядел намного ярче, сильнее и закономерно победил. То, что там ошибка Медведева, ну да, ошибся, понятное дело, но “Спартак” забил бы в другом месте. В моём понимании “Спартак” был сильнее — если первый тайм Нижний ещё сопротивлялся, то во втором сдался на милость победителю. И если Нижний так продолжит, то он туда вот вниз и на вылет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».