Рахимов отреагировал на слухи о возможном назначении Федотова в «Рубин»

— Может, не хочет звонить, может, еще что-то, я не знаю его мыслей. Сам выяснять эти мысли я не собираюсь. Мне для чего это нужно? Думаю, журналисты пытались дозвониться до него, спрашивали об этом. Человек выбрал такую позицию. Что там происходит, как — я заморачиваться не буду.