Рахимов отреагировал на слухи о возможном назначении Федотова в «Рубин»

— Иван Карпов писал, что вашим сменщиком может стать Федотов, которого лоббирует член правления «Рубина» Самаренкин. Вы с этим человеком в каких отношениях?
— Он член правления, у меня больше общения с президентом клуба.
— Вы с ним как-то взаимодействуете?
— По поводу чего? По поводу Федотова?
— По поводу вашей работы в «Рубине».
— У нас своя работа, у него — своя. Мы больше про спортивную составляющую. Я думаю, этого достаточно.
— У вас есть ощущение, что именно от него может идти информация о вашей возможной отставке?
— Я думаю, вы сами все знаете, из меня вытягиваете то, что сами можете знать. Я на это не собираюсь обращать внимание. Федотов? Ну да, я слышал. Но это его выбор — сидеть, ждать. Наверное, ему обещали.
— Вы знакомы с Федотовым?
— Да, я с ним знаком. Но это выбор человека.
— Вы с ним это не обсуждали?
— Нет. Обычно бывает так: это тренерская этика, если ничего нет такого, то человек может позвонить и сказать, никаких проблем.
— Вам никто не звонил?
— Мне никто не звонил.
— Ваше отношение к Федотову как-то поменялось?
— Может, не хочет звонить, может, еще что-то, я не знаю его мыслей. Сам выяснять эти мысли я не собираюсь. Мне для чего это нужно? Думаю, журналисты пытались дозвониться до него, спрашивали об этом. Человек выбрал такую позицию. Что там происходит, как — я заморачиваться не буду.
Я концентрируюсь на работе, смотрю на то, что произошло за это время, полтора года. Вижу, что у нас вместе с командой и президентом клуба хорошая работа, — сказал Рашид Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».