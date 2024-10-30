Дзюба уже полтора месяца в «Акроне». И как оно?

«Я считаю его одним из лучших, если не лучшим нападающим, который есть в стране. Не потому, что он здесь и сейчас в моей команде. В каждой отдельной ситуации игроки порой принимают такие решения, которых ты не ожидаешь. И такой футболист, как Дзюба, таких решений принимает довольно много. Я использую эти решения и для того, чтобы сделать какой‑то анализ, какие‑то нарезки, положить на графику и показать это молодёжи, в той же академии. Я спросил Артёма, могу ли я так делать. С его слов наносил графику, почему он открылся так, почему расположил так свой корпус. Получилось некое пособие для работы и обучения футболистов этого амплуа».