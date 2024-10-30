Валерий Непомнящий: в «Спартаке» не всё ладно, ситуация ЦСКА немного благополучнее

«Про дерби ЦСКА — “Спартак” всегда можно говорить банальности, что от обеих команда ждёшь чего угодно, а фаворита нет. То они обыгрывают лидеров, то не могут победить аутсайдера. Сейчас ЦСКА и “Спартак” примерно одинаковы. Немного благополучнее ситуация у армейцев, но они не смогли одолеть “Факел” в большинстве. У “Спартака” есть амбиции, но там не всё ладно. Это команда вдохновения и настроения. К тому же дерби всегда проходит в накалённой обстановке, кто будет лучше психологически готов к матчу, тот и будет иметь преимущество. На стороне “Спартака” быстрая игра в атаке, ЦСКА будет отвечать тем же.



Победа в дерби — это просто слова, результат всегда важен. Это отмазка для болельщиков. Тренеры и игроки понимают, что три очка от “Спартака” никак не дороже трёх очков от условного “Факела”, — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Александром Ершовым.