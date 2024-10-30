Сергей Степашин: «Почему Карасев так и не извинился перед “Динамо”?

— Ошибаются все. Даже лучшие судьи за рубежом. Но важно другое. Если человек ошибся, надо извиниться. Я пару раз общался с Карасевым. Интеллигентный, интересный человек. Не дал очевидный пенальти в нашем матче против «Краснодара». Вы же помните? Ну, так извинись потом — в чем проблема? Или пропусти два тура. А его назначают на следующий матч. Странно, не находите? Второй момент — чем занимается ВАР? Долгое время не понимал, сейчас приходит осознание.