Президент «Динамо» Мх Гаджиев: Ребята сыграют с «Зенитом» на 100% своих возможностей

«Первый матч в истории с “Зенитом” очень важен для “Динамо” Махачкала. Для ребят это вызов, но они должны быть готовы к нему на своём уровне. Думаю, они сыграют на 100% своих возможностей. Но понятное дело, что у “Зенита” другие возможности.
У футболистов и тренерского штаба есть особый настрой на этот матч, мы — молодая команда. У нас мало игроков, которые встречались с грандами российского футбола. У нас особенный настрой на матчи с «Динамо», «Спартаком» и «Зенитом», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.