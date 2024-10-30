Президент «Динамо» Мх Гаджиев: Ребята сыграют с «Зенитом» на 100% своих возможностей

«Первый матч в истории с “Зенитом” очень важен для “Динамо” Махачкала. Для ребят это вызов, но они должны быть готовы к нему на своём уровне. Думаю, они сыграют на 100% своих возможностей. Но понятное дело, что у “Зенита” другие возможности.