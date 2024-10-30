Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент «Динамо» Мх Гаджиев: Ребята сыграют с «Зенитом» на 100% своих возможностей

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев высказался в преддверии матча 14-го тура РПЛ с «Зенитом».

Источник: Чемпионат.com

«Первый матч в истории с “Зенитом” очень важен для “Динамо” Махачкала. Для ребят это вызов, но они должны быть готовы к нему на своём уровне. Думаю, они сыграют на 100% своих возможностей. Но понятное дело, что у “Зенита” другие возможности.

У футболистов и тренерского штаба есть особый настрой на этот матч, мы — молодая команда. У нас мало игроков, которые встречались с грандами российского футбола. У нас особенный настрой на матчи с «Динамо», «Спартаком» и «Зенитом», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Динамо Мх
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь