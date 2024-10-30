Титов: У «Спартака» отрыв от первого места 11 очков, нужно побеждать в дерби

«Буду болеть и переживать за “Спартак”. Желаю команде только победы! Хоть дерби и будет матчем тура, но это не главный матч. ЦСКА в таблице пятый, а “Спартак” — шестой. Это не первое и второе место. К сожалению, даже не второе и третье. У “Спартака” уже большой отрыв от первого места — 11 очков. Нужно побеждать.
Но у армейцев тоже амбиции: команда хочет быть как можно выше «Спартака», да и других конкурентов по тройке. Сегодня мы говорим про тройку, а претендентов на неё, как минимум, шесть. Возможно, и больше. Пожелаю, чтобы получился хороший и качественный футбол. Чтобы болельщики получили удовольствие и наслаждение. Очень этого хочется в таких матчах«, — сказал Титов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.