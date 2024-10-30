Наумов: У «Ростова» большие проблемы с мотивацией — игроки стали безразличны к футболу

«Думаю, “Ростов” проиграет “Динамо”, которое набирает ход. У ростовчан большие проблемы с мотивацией — игроки стали безразличны к футболу. Может, это исходит от тренерского штаба и Валера устал в “Ростове”. Судить трудно, но у них точно что-то происходит неприятное, что не позволяет им побеждать. Если раньше “Ростов” выигрывал за счёт единоборств на каждом участке, то сейчас этого не видно.