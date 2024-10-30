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Наумов: У «Ростова» большие проблемы с мотивацией — игроки стали безразличны к футболу

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре «Ростова» в нынешнем сезоне чемпионата России.

Источник: Чемпионат.com

«Думаю, “Ростов” проиграет “Динамо”, которое набирает ход. У ростовчан большие проблемы с мотивацией — игроки стали безразличны к футболу. Может, это исходит от тренерского штаба и Валера устал в “Ростове”. Судить трудно, но у них точно что-то происходит неприятное, что не позволяет им побеждать. Если раньше “Ростов” выигрывал за счёт единоборств на каждом участке, то сейчас этого не видно.

Думаю, будет весёлый матч с большим количеством голов. «Ростов» не играет без ляпов, а «Динамо» нестабильно в защите. Команде нужно что-то делать с центром обороны и опорной зоной. Лаксальт держал эту зону, но сейчас он трамирован. Фомин никак не наберёт оптимальную форму. А также Бальбуэна хоть и опытный защитник, но допускает ужасные ошибки«, — сказал Наумов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

После 13 сыгранных матчей «Ростов» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина встретятся с московским «Динамо». Матч состоится 1 ноября, начало — в 19:00 мск.

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