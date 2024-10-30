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Джикия пропустит около месяца из-за травмы

Центральный защитник «Химок» Георгий Джикия пропустит около месяца из-за травмы. Об этом сообщил главный врач подмосковного клуба Николай Зоткин на видео в телеграм-канале красно-черных.

Источник: ФК "Химки"

В матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» 30-летний футболист получил повреждение двуглавой мышцы бедра и был заменен на 54-й минуте. Возвращение игрока в общую группу планируется через 3−4 недели.

В текущем сезоне Джикия провел за «Химки» 4 игры.

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