В матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» 30-летний футболист получил повреждение двуглавой мышцы бедра и был заменен на 54-й минуте. Возвращение игрока в общую группу планируется через 3−4 недели.
В текущем сезоне Джикия провел за «Химки» 4 игры.
Центральный защитник «Химок» Георгий Джикия пропустит около месяца из-за травмы. Об этом сообщил главный врач подмосковного клуба Николай Зоткин на видео в телеграм-канале красно-черных.
В матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» 30-летний футболист получил повреждение двуглавой мышцы бедра и был заменен на 54-й минуте. Возвращение игрока в общую группу планируется через 3−4 недели.
В текущем сезоне Джикия провел за «Химки» 4 игры.