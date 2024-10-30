Евсеев: Глушенкову будет сложно вернуться на уровень начала сезона

«Теперь ему сложно будет на тот же уровень вернуться. Он раз вышел — снова травму получил. Уже не тот игрок. И мы его будем оценивать по-другому, и он тоже про себя будет думать: я же могу, я же себя показал. Но сложно будет выйти на тот же уровень. И вы же, журналисты, будете говорить: “Чего не тот этот Глушенков?”, — приводит слова Евсеева “РБ Спорт”.