Рахимов рассказал, как в «Рубине» уладили скандальную ситуацию с Даку

— Мне кажется, слишком много было написано в прессе. Там и сербов приписали, а он сказал только про македонцев. У нас внутри было всё просто: я его вызвал, высказал всё, чуть наказал… Сербы все эти знают его хорошо, его лучший друг — Вуячич. Они вместе с Чумичем ходят всё время, — сказал Рахимов в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!».