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Рахимов рассказал, как в «Рубине» уладили скандальную ситуацию с Даку

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о скандале с форвардом казанского клуба Мирлиндом Даку на Евро-2024.

Источник: Чемпионат.com

— Как вы уладили ситуацию со скандалом на Евро?

— Мне кажется, слишком много было написано в прессе. Там и сербов приписали, а он сказал только про македонцев. У нас внутри было всё просто: я его вызвал, высказал всё, чуть наказал… Сербы все эти знают его хорошо, его лучший друг — Вуячич. Они вместе с Чумичем ходят всё время, — сказал Рахимов в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, после матча 2-го тура групповой стадии чемпионата Европы с Хорватией (2:2) Даку выкрикивал оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев.

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