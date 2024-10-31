Дивеев: Не считаю «Зенит» таким принципиальным соперником, как «Спартак»

— Такое есть, но мы теперь понимаем, что с ними не надо бояться играть. Да, у них хороший состав, квалифицированные футболисты, они усиливаются каждый год. Но мы уже несколько сезонов показываем, что можем против них играть, можем доминировать по игре. Это же интересно!