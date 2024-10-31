В офисе «Спартака» висели портреты Салаха, Мане и Мареза — их реально могли купить. Вот почему фото убрали

«Юссуфа Поульсена могли взять из Дании. Даже Салаха из “Базеля”, — сообщил также Аверьянов в интервью Денису Романцову для “Матч ТВ”. — У нас в кабинете был уголок, так называемая “стена плача”, там вывешивали фотки тех, кого могли реально привезти, но не срослось, — причем именно наш клуб недоработал. Там кроме вышеназванных еще Мане, Марез, Кампль, Ингс, Морган Сансон, тот же Корреа. Кстати, думаю, они там до сих пор висят. После увольнения всего нашего отдела кабинет закрыли, а новых хозяев так и не нашли».