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Черданцев рассказал, почему не верит в Барко: «Есть какая-то червоточина»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказал мнение об игре полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

Источник: Sport24

Аргентинский футболист, которого красно-белые приобрели летом за 14 млн евро, в 12 матчах российского чемпионата забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.

«Не верю в футболиста, который до 25 лет не заиграл ни в какой Европе. Значит, что-то там есть, какая-то червоточина. Что-то не то. Если бы ему было 20−21, можно было говорить. Может быть, характер не тот. Но не бывает классных футболистов, топовых, которые бы в таком возрасте не играли в чемпионате Италии или Испании. Значит, что-то не то. Понятно, что он футболист хороший. Но один футболист не делает погоды. Под него надо подстраивать других», — приводит слова Черданцева «РБ Спорт».

Спартак