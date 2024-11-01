Черданцев рассказал, почему не верит в Барко: «Есть какая-то червоточина»

«Не верю в футболиста, который до 25 лет не заиграл ни в какой Европе. Значит, что-то там есть, какая-то червоточина. Что-то не то. Если бы ему было 20−21, можно было говорить. Может быть, характер не тот. Но не бывает классных футболистов, топовых, которые бы в таком возрасте не играли в чемпионате Италии или Испании. Значит, что-то не то. Понятно, что он футболист хороший. Но один футболист не делает погоды. Под него надо подстраивать других», — приводит слова Черданцева «РБ Спорт».