Семин оценил шансы «Спартака» в дерби с ЦСКА

«Я думаю, что в матче “Спартак” — ЦСКА не бывает фаворита. Бывает только победитель, который будет лучше подготовлен к матчу. Это игра, которая всегда важна для двух команд, тем более, сейчас. У ЦСКА есть преимущество по турнирной таблице. Они лучше играют в обороне. У “Спартака” — энтузиазм, импровизация. В целом, думаю, что будет равна игра», — сказал Семин.