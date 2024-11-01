Семин оценил шансы «Спартака» в дерби с ЦСКА

Шансы на победу «Спартака» в дерби с ЦСКА в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) равны. Такое мнение «РБК Спорт» выразил бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин.
«Я думаю, что в матче “Спартак” — ЦСКА не бывает фаворита. Бывает только победитель, который будет лучше подготовлен к матчу. Это игра, которая всегда важна для двух команд, тем более, сейчас. У ЦСКА есть преимущество по турнирной таблице. Они лучше играют в обороне. У “Спартака” — энтузиазм, импровизация. В целом, думаю, что будет равна игра», — сказал Семин.
Он отметил, что «Спартак» отстает от лидеров турнирной таблицы чемпионата не только по очкам, но и по уровню игры.
«Отставание “Спартака” от лидера на 11 очков критично. Это большой разрыв. Но отставание не только по очкам, но и по игре: “Спартак” явно отстает даже от первой четверки. Клубу всего хватает: есть внимание руководителей и поддержка болельщиков. Не хватает только набрать очков», — сказал Семин.
Московские ЦСКА и «Спартак» 2 ноября встретятся в дерби в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЦСКА набрал 24 очка и занимает пятой место в турнирной таблице. «Спартак» расположился на шестой строчке с 22-я очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», набравший 33 очка.