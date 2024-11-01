Бывший тренер из РПЛ нашел работу в Греции, «Барса» требует полмиллиарда за воспитанника. Трансферы и слухи дня

Легендарный футболист и топ-менеджер «Крыльев Советов» ушел из клуба
Спортивный директор Сергей Корниленко покинул «Крылья Советов». Самарский клуб сообщил об его уходе по соглашению сторон. «Крылья Советов» благодарят Сергея Александровича за самоотдачу, профессионализм и весомый вклад в результаты клуба, — говорится в сообщении пресс-службы.
41-летний Корниленко — лучший бомбардир в российской истории «Крыльев Советов» (57 голов). На пост спортивного директора бывший футболист был назначен в августе 2020 года.
Тикнизян мог уйти в «Зенит» или «Спартак»
Генеральный директор агентства Legal Sport Карен Дохоян высказался по поводу левого полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. В четверг снова появилась информация, что футболистом интересуются «Спартак» и «Зенит», а сам игрок может покинуть железнодорожников в зимнее трансферное окно. Ранее уже сообщалось о желании красно-белых и петербуржцев подписать 25-летнего футболиста.
— У него были реальные предложения из «Зенита» и «Спартака». Хотя мое мнение — он должен поехать за рубеж, но ему необходимо будет выдержать конкуренцию там, потому что это другая среда, другая обстановка, — приводит слова Дохояна Metaratings.ru.
В текущем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 16 матчей, забил два мяча и сделал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 млн евро.
Бронзовый призер РПЛ перебрался во Францию
Бывший защитник «Спартака», «Наполи», «Торино» и «Дженоа» Никола Максимович подписал контракт с «Монпелье», сообщает пресс-служба французской команды. Последним клубом 32-летнего футболиста был турецкий «Хатайспор», который он покинул этим летом.
Серб выступал за красно-белых в 2018 году, сыграв в их составе девять матчей. Вместе со «Спартаком» Никола стал бронзовым призером РПЛ в сезоне 2017/18.
Экс-тренер «Спартака» будет тренировать бывшего зенитовца
«Панатинаикос» объявил имя нового главного тренера — им стал Руй Витория. Португалец, который тренировал московский «Спартак», подписал с греческим клубом контракт до июня 2026 года. Пост главного тренера «Панатинаикоса» освободился после увольнения уругвайца Диего Алонсо, под руководством которого команда в 9 турах греческого чемпионата набрала 13 очков.
54-летний Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года, заняв с красно-белыми первое место на групповом этапе Лиги Европы. Его последним местом работы была сборная Египта, которую он покинул в феврале.
Отметим, что в «Панатинаикосе» играет бывший вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин, имеющий греческое гражданство.
Футболист за 80 миллионов не нужен «Реалу»?
Мадридский «Реал» готов расстаться с полузащитником сборной Франции Орельеном Тчуамени, сообщает Relevo. Отмечается, что руководство клуба изменило свое мнение об игроке после двух неудачных матчей в Ла Лиге: с «Атлетико» (1:1) и «Барселоной» (0:4).
По мнению руководителей клуба 39-летний Лука Модрич выглядел убедительнее француза и больше оказывал влияния на оборону. Также отмечается, что «Реал» недоволен тем, что Тчуамени никак не повлиял на спад команды после ухода Тони Крооса. Главный тренер сливочных Карло Анчелотти, в отличие от руководства, по-прежнему верит в француза и не хочет с ним расставаться.
Француз был куплен у «Монако» в 2022 году за 80 миллионов евро. В соглашении также были прописаны бонусы в размере 20 млн евро за определенное количество матчей и «Золотой мяч».
«Барселона» оценила полузащитника в астрономическую сумму
Испанская «Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Фермином Лопесом. Новое соглашение 21-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2029 года. В контракте установлены отступные в размере 500 млн евро.
В составе «Барселоны» Фермин провел 48 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал три голевых передачи. Фермин — чемпион Европы и олимпийский чемпион в составе сборной Испании 2024 года. В системе «Барсы» полузащитник находится с 13 лет, пройдя все ступени клубной иерархии от академии до первой команды.
Сын легенды футбола переведен в первую команду «Реала»
Форвард молодежной команды «Реала» Хосе Антонио Рейес Лопес переведен в основу мадридского клуба. Как сообщает Marca, 17-летний футболист впечатлил Карло Анчелотти своими навыками и теперь будет бороться за место во взрослой команде.
Парень является сыном легендарного футболиста Хосе Антонио Рейеса. Его отец начинал карьеру в «Севилье», после чего на три года перешел в «Арсенал» — в составе лондонцев вингер стал соавтором анбитена в сезоне 2003/04 и дошел до финала Лиги чемпионов. Также Рейес-старший играл в «Реале», «Атлетико», «Бенфике» и ряде других клубов. В его активе был 21 матч за сборную Испании.
Хосе Антонио Рейес погиб в 2019 году в автокатастрофе — у его «Мерседеса» на полном ходу взорвалось колесо. После трагедии боссы «Реала» пообещали взять Рейеса-младшего под опеку и курировать футбольное образование мальчика, пока ему не исполнится 18 лет.
Автор: Дмитрий Панов