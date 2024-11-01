Бывший тренер из РПЛ нашел работу в Греции, «Барса» требует полмиллиарда за воспитанника. Трансферы и слухи дня

— У него были реальные предложения из «Зенита» и «Спартака». Хотя мое мнение — он должен поехать за рубеж, но ему необходимо будет выдержать конкуренцию там, потому что это другая среда, другая обстановка, — приводит слова Дохояна Metaratings.ru.