Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тошич: В Сербии будет большой интерес к противостоянию Николича и Станковича в дерби

Бывший вингер ЦСКА Зоран Тошич высказался об интересе в Сербии к предстоящему матче армейцев со «Спартаком» в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча состоится в субботу, 2 ноября.

Источник: Чемпионат.com

«В дерби будут противостоять друг другу два серба. В Сербии большой интерес к этому матчу. Станкович был легендой “Црвены Звезды”, а Николич — “Партизана”, в Сербии всем интересно на это посмотреть. Мне кажется, им самим будет принципиально выиграть друг у друга.

Матчи ЦСКА — «Спартак» и «Партизан» — «Црвена» похожи. Для меня оба дерби одинаково важны. Я играл в «Партизане», с детства болел за него, дерби с «Црвеной» принципиально. Потом ЦСКА стал для меня родным клубом, поэтому со «Спартаком» я чувствовал то же самое, что и в матче с «Црвеной Звездой». Может быть, другие футболисты это не чувствовали, но для меня игра со «Спартаком» была самой-самой важной, которую ждёшь весь сезон.

Что касается болельщиков, то эти матчи тоже похожи. Но сейчас есть Fan ID, поэтому столько же болельщиков не придёт. Помню игры в «Лужниках», где было 60−70 тысяч«, — сказал Тошич в беседе с корреспондентами “Чемпионата” Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

ЦСКА
Спартак
Партизан
Црвена Звезда
Премьер-лига: таблица и календарь