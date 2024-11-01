Тошич: В Сербии будет большой интерес к противостоянию Николича и Станковича в дерби

Матчи ЦСКА — «Спартак» и «Партизан» — «Црвена» похожи. Для меня оба дерби одинаково важны. Я играл в «Партизане», с детства болел за него, дерби с «Црвеной» принципиально. Потом ЦСКА стал для меня родным клубом, поэтому со «Спартаком» я чувствовал то же самое, что и в матче с «Црвеной Звездой». Может быть, другие футболисты это не чувствовали, но для меня игра со «Спартаком» была самой-самой важной, которую ждёшь весь сезон.