Тошич: В Сербии будет большой интерес к противостоянию Николича и Станковича в дерби

«В дерби будут противостоять друг другу два серба. В Сербии большой интерес к этому матчу. Станкович был легендой “Црвены Звезды”, а Николич — “Партизана”, в Сербии всем интересно на это посмотреть. Мне кажется, им самим будет принципиально выиграть друг у друга.
Матчи ЦСКА — «Спартак» и «Партизан» — «Црвена» похожи. Для меня оба дерби одинаково важны. Я играл в «Партизане», с детства болел за него, дерби с «Црвеной» принципиально. Потом ЦСКА стал для меня родным клубом, поэтому со «Спартаком» я чувствовал то же самое, что и в матче с «Црвеной Звездой». Может быть, другие футболисты это не чувствовали, но для меня игра со «Спартаком» была самой-самой важной, которую ждёшь весь сезон.
Что касается болельщиков, то эти матчи тоже похожи. Но сейчас есть Fan ID, поэтому столько же болельщиков не придёт. Помню игры в «Лужниках», где было 60−70 тысяч«, — сказал Тошич в беседе с корреспондентами “Чемпионата” Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.