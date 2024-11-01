«Не думаю, что отсутствие Батракова и Баринова повлияет на игру “Локомотива” в матче с “Рубином” — казанцы не так сильны. Но есть одна проблема — слабые команды очень хорошо играют с сильными. Это может повлиять на предстоящую игру. Но в этом матче дадут шансы другим молодым пацанам из “Локомотив”, которые должны сыграть лучше, чем раньше», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Джанашия: Отсутствие Батракова и Баринова не повлияет на игру «Локо» в матче с «Рубином»
Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о предстоящем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники встретятся с казанским «Рубином». Игра пройдёт 2 ноября.