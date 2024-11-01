Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джанашия: Отсутствие Батракова и Баринова не повлияет на игру «Локо» в матче с «Рубином»

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о предстоящем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники встретятся с казанским «Рубином». Игра пройдёт 2 ноября.

Источник: Чемпионат.com

«Не думаю, что отсутствие Батракова и Баринова повлияет на игру “Локомотива” в матче с “Рубином” — казанцы не так сильны. Но есть одна проблема — слабые команды очень хорошо играют с сильными. Это может повлиять на предстоящую игру. Но в этом матче дадут шансы другим молодым пацанам из “Локомотив”, которые должны сыграть лучше, чем раньше», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Рубин
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь