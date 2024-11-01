Тетрадзе: Потеря очков в дерби оттолкнёт ЦСКА и «Спартак» от борьбы за чемпионство

Не думаю, что в дерби будет много голов. Мне кажется, всё может решить один мяч. ЦСКА последний матч сыграл вничью с «Факелом», где не смог вскрыть оборону соперника. А «Спартак» не блещет игрой в атаке. Для обеих команд каждое очко на вес золото. Потеря этих очков оттолкнёт команды от борьбы за чемпионство«, — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.