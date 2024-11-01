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Сергей Ташуев: РПЛ входит в топ-8 лиг Европы, к нам приезжают хорошие легионеры

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о нынешнем уровне Российской Премьер-Лиги, а также об уровне легионеров, выступающих в чемпионате России.

Источник: Чемпионат.com

"В нашем футболе, как и везде, у кого-то из легионеров выше уровень, а у кого-то — ниже. Раньше к нам приезжали не самые известные Халк и Витсель, но они делали разницу. Так что всё как обычно — ничего не изменилось.

РПЛ 100% входит в топ-10 или, возможно, даже в топ-8 лиг Европы. Мы варимся в собственном соку, нам тяжело сравнивать себя с другими, но к нам приезжают хорошие европейские и латиноамериканские легионеры из топ-4. Тот же Пьянич к нам приехал — у нас тут пешком не поиграешь«, — приводит слова Ташуева “РБ Спорт”.

Напомним, 65-летний Ташуев повторно возглавил «Ахмат» в сентябре этого года. Ранее он работал в воронежском «Факеле». По состоянию на сегодняшний день грозненский «Ахмат» заработал девять очков и располагается на предпоследней, 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр. В рамках 14-го тура «Ахмат» сыграет с «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт в воскресенье, 3 ноября.

Ахмат
Премьер-лига: таблица и календарь