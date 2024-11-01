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Апелляционный комитет РФС сократил штраф игрока «Зенита» Клаудиньо

В четверг, 31 октября, состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором была рассмотрена жалоба «Зенита» на решение КДК РФС от 23 августа.

Источник: Чемпионат.com

После матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Зенит» Клаудиньо был оштрафован контрольно-дисциплинарным комитетом за оскорбительное поведение в отношении иных лиц, не повлекшее прямое удаление и не отмеченное в протоколе матча. Размер штрафа составил 250 тыс. рублей.

«Удовлетворить жалобу ФК “Зенит” г. Санкт-Петербург на решение КДК РФС от 23 августа 2024 года. Изменить решение КДК РФС от 23 августа 2024 года и изложить его в следующей редакции: “В соответствии со статьёй 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — оштрафовать футболиста ФК “Зенит” г. Санкт-Петербург Клаудиньо на 60 000 рублей”, — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

В нынешнем сезоне 27-летний Клаудиньо провёл за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.

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