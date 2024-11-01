Апелляционный комитет РФС сократил штраф игрока «Зенита» Клаудиньо

«Удовлетворить жалобу ФК “Зенит” г. Санкт-Петербург на решение КДК РФС от 23 августа 2024 года. Изменить решение КДК РФС от 23 августа 2024 года и изложить его в следующей редакции: “В соответствии со статьёй 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — оштрафовать футболиста ФК “Зенит” г. Санкт-Петербург Клаудиньо на 60 000 рублей”, — приводится текст решения на официальном сайте РФС.