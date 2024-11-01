РФС запретил «Химкам» регистрацию новых игроков

Удовлетворить заявление ФК «Оренбург» в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Габриэля Веры в полном объеме. Обязать ФК «Химки» выплатить ФК «Оренбург» задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста и проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ за каждый день просрочки выплат по трансферному контракту", — говорится в заявлении РФС.