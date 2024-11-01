РФС запретил «Химкам» регистрацию новых игроков

Данное решение принято в качестве обеспечительной меры по заявлениям защитника Юрия Журавлева и «Балтики».
«Удовлетворить заявление футболиста Юрия Журавлева в отношении ФК “Химки” о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора в полном объеме. Обязать ФК “Химки” выплатить футболисту задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты (денежную компенсацию) согласно ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации за нарушение сроков выплаты задолженностей.
Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед футболистом Юрием Журавлевым, установленных настоящим решением.
Удовлетворить заявление ФК «Балтика» г. Калининград в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Кирилла Капленко в полном объёме. Обязать ФК «Химки» выплатить ФК «Балтика» задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста и неустойку в соответствии с условиями, предусмотренными трансферным контрактом.
Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед ФК «Балтика», установленных настоящим решением.
Удовлетворить заявление ФК «Оренбург» в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Габриэля Веры в полном объеме. Обязать ФК «Химки» выплатить ФК «Оренбург» задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста и проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ за каждый день просрочки выплат по трансферному контракту", — говорится в заявлении РФС.