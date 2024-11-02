Карпин и «Ростов» не побеждают два месяца! Не помог даже «привоз» Лунёва

На первых минутах «Ростов» был непривычно робким, глубоко оборонялся по схеме 5−4−1 и не прессинговал. «Динамо» много владело мячом, а вот моментов создавало мало. Фернандес умудрился не забить из вратарской, откликнувшись на кросс с правого фланга. Правда, в том эпизоде боковой судья поднял флажок, но после проверки гол, возможно, засчитали бы. Спорный офсайд. Затем Нгамалё, как на тренировке, расправился один в один с защитником сборной России Осипенко и выстрелил в дальний угол. Мяч, коснувшись руки защитника, пролетел рядом с целью. Тем не менее ни углового, ни пенальти бело-голубые не получили.