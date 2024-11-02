Валерий Карпин высказался о серии «Ростова» без побед

«Связано и с кризисом, и с невезением, что не выигрываем матчи. Для чего вам нужен ответ? Я же не буду делать сейчас разбор, что с нами. Я не могу предъявить команде, только за матч с “Акроном”, — передаёт слова Карпина корреспондент “Чемпионата” Мария Куцубеева.