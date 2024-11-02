Игорь Корнеев: Станкович жёстко не дотягивает до уровня «Спартака»

«Станкович пока жёстко не дотягивает до уровня “Спартака”. Это чувствуется во многих деталях и моментах, связанных с определением состава, заменами, управлением командой и регрессом игроков. Результаты “Спартака” связаны с плохой укомплектованностью команды и тем, что у руля слабый тренер», — приводит слова Корнеева Metaratings.
Сербский специалист возглавил «Спартак» весной этого года. Ранее Станкович возглавлял итальянскую «Сампдорию» и венгерский «Ференцварош». На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей.