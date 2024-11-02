Лунев не извинился перед одноклубниками «Динамо» за ошибку: «Должен был? Пускай другие так делают»

— Ошибка? Я ему отдал мяч, он [Бальбуэна] не пошел. Может быть, я неточно дал пас, потеряли мяч.
— Как оцените сегодняшний результат?
— Не очень хороший для нас. У нас были моменты, поэтому этому очку больше радоваться должен «Ростов».
— Почему игра сегодня получилась нерезультативной?
— В защите все играли сконцентрировано, не давали создавать.
— Что вы сказали в раздевалке после ошибки?
— Я должен был?
— Многие извиняются.
— Пускай так делают.
— Ничего не было в раздевалке?
— Я зашел, переоделся и вышел.
— Партнеры поддержали?
— Меня? Зачем? Рабочий момент. Такое бывает, идем дальше.
— Кафанов сказал, что европейский стиль «Динамо» подразумевает ошибки. Согласны с ним?
— Вы же смотрите европейский футбол. Команды, которые играют так, ошибаются?
— Конечно.
— Зачем тогда задавать такой вопрос. Вы же смотрите футбол, все видите. Для чего глупые вопросы задавать?
— У вас раньше не было таких ошибок.
— Хорошо, сейчас случилась. «Ростов» играет 1 в 1, мы допустили ошибку. Это нормально, это футбол, — передает слова Лунева корреспондент Sport24 Борис Королев.