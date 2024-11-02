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Лунев не извинился перед одноклубниками «Динамо» за ошибку: «Должен был? Пускай другие так делают»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев после игры 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) пообщался с журналистами и, среди прочего, прокомментировал свою результативную ошибку.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

— Ошибка? Я ему отдал мяч, он [Бальбуэна] не пошел. Может быть, я неточно дал пас, потеряли мяч.

— Как оцените сегодняшний результат?
— Не очень хороший для нас. У нас были моменты, поэтому этому очку больше радоваться должен «Ростов».

— Почему игра сегодня получилась нерезультативной?
— В защите все играли сконцентрировано, не давали создавать.

— Что вы сказали в раздевалке после ошибки?
— Я должен был?

— Многие извиняются.
— Пускай так делают.

— Ничего не было в раздевалке?
— Я зашел, переоделся и вышел.

— Партнеры поддержали?
— Меня? Зачем? Рабочий момент. Такое бывает, идем дальше.

— Кафанов сказал, что европейский стиль «Динамо» подразумевает ошибки. Согласны с ним?
— Вы же смотрите европейский футбол. Команды, которые играют так, ошибаются?

— Конечно.
— Зачем тогда задавать такой вопрос. Вы же смотрите футбол, все видите. Для чего глупые вопросы задавать?

— У вас раньше не было таких ошибок.
— Хорошо, сейчас случилась. «Ростов» играет 1 в 1, мы допустили ошибку. Это нормально, это футбол, — передает слова Лунева корреспондент Sport24 Борис Королев.

Динамо
1:1
Первый тайм: 1:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
1.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Валерий Карпин
Голы
Динамо
Александр Кутицкий
(Николя Муми Нгамале)
26′
Ростов
Николай Комличенко
24′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
6
Роберто Фернандес
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
74
Даниил Фомин
70
Константин Тюкавин
24
Луис Чавес
50
Александр Кутицкий
84′
2
Эли Даса
13
Николя Муми Нгамале
83′
91
Ярослав Гладышев
11
Артур Гомес
76′
14
Эль Мехди Маухуб
Ростов
1
Рустам Ятимов
3
Умар Сако
4
Виктор Мелехин
55
Максим Осипенко
9
Мохаммад Мохебби
87
Андрей Лангович
89
Родриго Саравия
27
Николай Комличенко
40
Илья Вахания
71′
80′
11
Алексей Сутормин
62
Иван Комаров
79′
84′
10
Кирилл Щетинин
7
Роналдо
90′
19
Хорен Байрамян
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
1
10
Фолы
17
8
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
Ростов
Премьер-лига: таблица и календарь