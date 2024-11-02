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«Вообще ******. Катастрофа». Личка емко прокомментировал итоги матча с «Ростовом»

А Карпин поздравил с «очечком».

Источник: Спорт-Экспресс

Игра 14-го тура между «Динамо» и «Ростовом» получилась не очень событийной — желто-синие воспользовались ошибкой Андрея Лунева и забили первыми, бело-голубые ответили через пару минут. Так матч и закончился — 1:1. А вот после него было веселее.

Голевой праздник «Динамо» закончился на «Ростове». Атака Лички не справилась с пятью защитниками Личка не мог выговорить слово «практичный».

На традиционной послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Марцел Личка попытался описать игру — но не сдержался: «Была, так скажем, просто игра. Прагматическая… Прагматичная? Прагматичная игра: бей вперед — и посмотрим, что будет. Вообще ******. Катастрофа», — с улыбкой заявил тренер.

Момент тут же стал самым обсуждаемым в отечественном футболе. Одной из первых сориентировалась российская Премьер-лига — сначала в своем Telegram-канале просто согласились с вердиктом, но призвали быть культурнее.

А потом и вовсе выпустили словарь синонимов.

«Динамо», которое славится оперативной реакцией на подобные события, не подвело. В расшифровке бело-голубые воспользовались рекомендациями РПЛ.

Акции Лички точно пошли вверх после такого перфоманса — как минимум до заседания КДК РФС. Кто-то даже призывает дать тренеру российский паспорт.

Карпин тоже отличился

Главный тренер «Ростова», несмотря на печальные результаты (восемь матчей подряд без побед во всех турнирах), сохраняет бодрость духа. После игры Валерий Георгиевич пересекся с вратарем «Динамо» Луневым в подтрибунном помещении — и диалог получился гениальным.

Карпин: «С очечком».
Лунев: «Это вас с очечком».
Карпин: «Это вас с очечком, ***. Вам же надо, ***. Вы же боретесь за что-то».

Но уже на пресс-конференции Валерий Георгиевич был куда грустнее: «То, что не выигрываем, связано и с кризисом, и с невезением. Для чего вам нужен ответ? Я же не стану делать сейчас разбор, что с нами. Я не могу предъявить команде по итогам матча с “Динамо”, только за встречу с “Акроном”. В начале игры слышал поддержку болельщиков в свой адрес. Это приятно, но очков это не добавляет. Лучше бы дали очки», — заявил тренер «Ростова».

По итогам матча «Ростов» занял восьмую строчку в турнирной таблице, набрав 14 очков. На счету «Динамо» теперь 27 баллов и четвертое место. Тур продолжается.

Артем Белинин

Динамо
1:1
Первый тайм: 1:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
1.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Валерий Карпин
Голы
Динамо
Александр Кутицкий
(Николя Муми Нгамале)
26′
Ростов
Николай Комличенко
24′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
6
Роберто Фернандес
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
74
Даниил Фомин
70
Константин Тюкавин
24
Луис Чавес
50
Александр Кутицкий
84′
2
Эли Даса
13
Николя Муми Нгамале
83′
91
Ярослав Гладышев
11
Артур Гомес
76′
14
Эль Мехди Маухуб
Ростов
1
Рустам Ятимов
3
Умар Сако
4
Виктор Мелехин
55
Максим Осипенко
9
Мохаммад Мохебби
87
Андрей Лангович
89
Родриго Саравия
27
Николай Комличенко
40
Илья Вахания
71′
80′
11
Алексей Сутормин
62
Иван Комаров
79′
84′
10
Кирилл Щетинин
7
Роналдо
90′
19
Хорен Байрамян
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
1
10
Фолы
17
8
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
Ростов
Премьер-лига: таблица и календарь