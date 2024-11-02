«Вообще ******. Катастрофа». Личка емко прокомментировал итоги матча с «Ростовом»

Но уже на пресс-конференции Валерий Георгиевич был куда грустнее: «То, что не выигрываем, связано и с кризисом, и с невезением. Для чего вам нужен ответ? Я же не стану делать сейчас разбор, что с нами. Я не могу предъявить команде по итогам матча с “Динамо”, только за встречу с “Акроном”. В начале игры слышал поддержку болельщиков в свой адрес. Это приятно, но очков это не добавляет. Лучше бы дали очки», — заявил тренер «Ростова».