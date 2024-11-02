Элвир Рахимич: гегемония «Зенита» в РПЛ всем надоела

«Не только мне — всем эта гегемония “Зенита” надоела. ЦСКА, “Спартаку”, “Локомотиву” и прочим командам, которые на что-то претендуют. Но “Зенит” из года в год берёт золото, подтверждая реноме лучшей команды России. Результат обмануть невозможно», — сказал Рахимич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.