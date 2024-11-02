Александр Мостовой сообщил, что начнет стажировку в одном из клубов после 5 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой планирует начать стажировку в одном из футбольных клубов после 5 ноября. Об этом Мостовой рассказал ТАСС.
«Пока не прошел обследование. Наверное, [пройду] в понедельник. Думаю, что после 5 ноября начну стажировку. Пока с клубом не определился, но после этой даты куда-то пойду. Мы так планируем. Клуб, скорее всего, будет из Москвы», — сказал Мостовой.
15 октября Мостового выписали из больницы после удаления камней из почек, он сообщил, что через полторы недели должен пройти плановый осмотр. Ранее «Спартак» отменил стажировку Мостового в клубе. Он проходит обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза (РФС).
Мостовому 56 лет. В разные годы он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», победителем Кубка Португалии («Бенфика»), финалистом Кубка Франции («Страсбур») и Кубка Испании («Сельта»). В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил 10 голов. Он является победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной СССР.