Александр Мостовой сообщил, что начнет стажировку в одном из клубов после 5 ноября

«Пока не прошел обследование. Наверное, [пройду] в понедельник. Думаю, что после 5 ноября начну стажировку. Пока с клубом не определился, но после этой даты куда-то пойду. Мы так планируем. Клуб, скорее всего, будет из Москвы», — сказал Мостовой.