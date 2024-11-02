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«Локомотив» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Монтес, Ньямси, Самошников, Карпукас, Тикнизян, Тимофеев, Севикян, Воробьёв, Сарвели.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Ашурматов, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Иву, Чумич, Ходжа, Даку.

В прошлом сезоне РПЛ команды провели между собой два матча. Во встрече в рамках 6-го тура победу одержал «Локомотив» (3:0), а в игре 25-го тура был зафиксирован ничейный результат (1:1).

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Михаила Галактионова набрали 28 очков за 13 матчей. «Рубин» имеет в своём активе 18 очков и располагается на седьмой строчке.

Локомотив
Рубин