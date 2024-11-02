Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с махачкалинским «Динамо»

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мантуан, Барриос, Вендел, Мостовой, Педро, Лусиано, Соболев.
«Динамо» Махачкала: Волк, Шумахов, Кирш, Джапо, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.
«Зенит» и «Динамо» Махачкала объявили стартовые составы перед матчем 14-го тура РПЛ. Начало игры — в 18.00 мск.
«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мантуан, Барриос, Вендел, Мостовой, Педро, Лусиано, Соболев.
«Динамо» Махачкала: Волк, Шумахов, Кирш, Джапо, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.