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Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с махачкалинским «Динамо»

«Зенит» и «Динамо» Махачкала объявили стартовые составы перед матчем 14-го тура РПЛ. Начало игры — в 18.00 мск.

Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мантуан, Барриос, Вендел, Мостовой, Педро, Лусиано, Соболев.

«Динамо» Махачкала: Волк, Шумахов, Кирш, Джапо, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.

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