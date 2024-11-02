Иностранный футболист заявил, что в России невозможно прожить на 30 тысяч

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга заявил, что в России невозможно прожить на 30 тысяч в месяц.
Ранее голкипер петербургского «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что ему достаточно для жизни 30 тысяч рублей в месяц. Бронзовый призер чемпионата Европы Юрий Жирков признался, что тратит в месяц около миллиона рублей. Главный тренер «Динамо» Марцел Личка, в свою очередь, сказал, что тратит примерно 500 евро в месяц.
«Латышонок сказал, что живет на 30 тысяч? Ха-ха. Думаю, это невозможно. 30 тысяч? Только на бензин столько уходит. Как он так может жить? Если только Латышонок живет один, и за него все делает клуб. А если он тратит сам, то это очень мало», — приводит слова футболиста Sport24.
Мамаду Майга 29 лет, он выступает на «Нижний Новгород» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник пока не провел ни одного матча из-за травмы.