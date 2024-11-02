Иностранный футболист заявил, что в России невозможно прожить на 30 тысяч

«Латышонок сказал, что живет на 30 тысяч? Ха-ха. Думаю, это невозможно. 30 тысяч? Только на бензин столько уходит. Как он так может жить? Если только Латышонок живет один, и за него все делает клуб. А если он тратит сам, то это очень мало», — приводит слова футболиста Sport24.