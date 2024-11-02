ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.
Стартовые составы команд:
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Круговой, Зделар, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Гуарирапа.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Спартак» заработал 22 очка и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.