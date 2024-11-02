ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы команд на матч РПЛ

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Спартак» заработал 22 очка и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.