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ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские ЦСКА и «Спартак».

Источник: https://t.me/pfccskamoscow

Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Круговой, Зделар, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Гуарирапа.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Спартак» заработал 22 очка и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

ЦСКА
Спартак