«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо», но лишился основного вратаря

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1 в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
У победителей голы забили Нино (12-я минута) и Лусиано Гонду (15). В составе проигравших отличился Сослан Кагермазов (60).
Основной голкипер «Зенита» Евгений Латышонок получил травму в первом тайме, на 34-й минуте его заменил Денис Адамов.
«Зенит» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У лидирующего «Краснодара» столько же очков, свой матч 14-го тура команда проведет 3 ноября дома с «Оренбургом». «Динамо» с 12 очками расположилось на 11-й строчке.
В следующем туре «Зенит» 10 ноября в гостях сыграет с грозненским «Ахматом», «Динамо» днем ранее примет «Оренбург».