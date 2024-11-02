«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо», но лишился основного вратаря

«Зенит» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У лидирующего «Краснодара» столько же очков, свой матч 14-го тура команда проведет 3 ноября дома с «Оренбургом». «Динамо» с 12 очками расположилось на 11-й строчке.