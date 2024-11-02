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«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо», но лишился основного вратаря

Встреча 14-го тура РПЛ завершилась со счетом 2:1. Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок получил травму в первом тайме.

Источник: РИА "Новости"

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1 в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У победителей голы забили Нино (12-я минута) и Лусиано Гонду (15). В составе проигравших отличился Сослан Кагермазов (60).

Основной голкипер «Зенита» Евгений Латышонок получил травму в первом тайме, на 34-й минуте его заменил Денис Адамов.

«Зенит» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У лидирующего «Краснодара» столько же очков, свой матч 14-го тура команда проведет 3 ноября дома с «Оренбургом». «Динамо» с 12 очками расположилось на 11-й строчке.

В следующем туре «Зенит» 10 ноября в гостях сыграет с грозненским «Ахматом», «Динамо» днем ранее примет «Оренбург».

Зенит
2:1
Первый тайм: 2:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хасанби Биджиев
Голы
Зенит
Нино
12′
Лусиано Гонду
15′
Динамо Мх
Сослан Кагермазов
61′
Составы команд
Зенит
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
90+8′
1
Евгений Латышонок
34′
16
Денис Адамов
27
Нино
59′
28
Нуралы Алип
7
Александр Соболев
90′
21
Александр Ерохин
24
Педро
46′
15
Вячеслав Караваев
32
Лусиано Гонду
37′
46′
30
Матео Кассьерра
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
13
Сослан Кагермазов
54
Илья Кирш
4′
71
Ян Дапо
16
Уссем Мрезиг
11
Эгаш Касинтура
77
Темиркан Сундуков
86′
39
Тимур Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
56′
7
Абакар Гаджиев
47
Никита Глушков
45+2′
90′
22
Залимхан Юсупов
25
Гамид Агаларов
86′
28
Сердер Сердеров
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
5
9
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
12
Фолы
16
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Динамо Мх
Премьер-лига: таблица и календарь