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«Локомотив» мучился без Батракова. Но режим гения включил Пиняев

Сергей в день своего 20-летия сделал победный гол команды чудесным пасом. «Локо» дожал в концовке «Рубин».

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» продолжает погоню за золотом. После двух туров без побед команда Михаила Галактионова выиграла дома у «Рубина». Отставание от «Краснодара» — два очка.

Для Галактионова готовиться к «Рубину», вероятно, было даже труднее, чем к «Зениту» в прошлом туре. Всё дело в потере ключевых игроков — Баринов и Батраков выбыли из-за дисквалификаций, а Сильянов приболел. В результате редкий шанс в основе получили Тимофеев с Сарвели.

В первой же опасной атаке «Локомотива» Сарвели мог оправдать своё появление в стартовом составе. Железнодорожники организовали выпад на скорости при помощи шустрых ног Севикяна, а Владислав ворвался в штрафную «Рубина» и свалился после единоборства с Тесленко. Эпизод выглядел неоднозначно. Тем не менее рефери Иванов не разглядел фола, а судьи на VAR не увидели ошибки в решении главного. Возможно, форвард хозяев действительно сам искал этот контакт.

У команды Рашида Рахимова возникали проблемы с контролем движения Сарвели между линий, однако сменщик Батракова, получая мяч, не всегда распоряжался им так, как должен. И как мог бы это сделать юная звезда «Локомотива». В целом же железнодорожники были предсказуемы в своих атаках, по крайней мере, голевых моментов казанцы хозяевам создавать не позволяли. Три центральных защитника «Рубина» вместе с остальными справлялись и с кроссами красно-зелёных. В первом тайме команда Галактионова при 63% владения нанесла всего пару ударов в створ ворот Ставера.

С другой стороны, и у «Рубина» совершенно не клеилась контригра. Забросы мяча на Даку, как правило, оказывались бесполезными. Действовавший в этом матче на позиции левого защитника Самошников заужал, помогая небыстрым Ньямси и Монтесу. Ширину хозяева контролировали, встречая латералей казанцев, за счёт Ненахова и Тикнизяна. Команда Рахимова за 45 минут не соорудила ни одного голевого момента и вообще не била в створ.

В дебюте второго тайма «Локомотив» сделал акцент на давление через свой правый фланг. Там зажигал, танцуя с мячом Севикян, туда смещались для комбинирования другие игроки группы атаки железнодорожников. Хозяева искали свой гол, но не находили. Уже вскоре после перерыва Галактионов произвёл двойную замену, убрав с поля Воробьёва и, как ни удивительно, Севикяна. Вышли Сулейманов с Пиняевым, которому в день матча исполнилось 20 лет.

Рахимов ответил Галактионову — освежил свой левый фланг, чтобы закрыть действовавшего в этой зоне Пиняева. «Рубин» очень качественно защищался, превратился в непробиваемую стену. Впрочем, в середине тайма сам себе привёз момент на собственном ауте. Ставер поспешил на подстраховку — оставил ворота пустыми. Быть бы голу, если бы Сулейманов не послал мяч в штангу.

Не забиваешь ты — забьют тебе? Старое правило едва не сработало за 10 минут до конца. В том эпизоде «Рубин» наконец поймал хозяев на контрвыпаде. Ньямси не закрыл зону для Чумича, который влетел в штрафную и «проткнул» мяч. Но Лантратов не заснул без работы в воротах «Локо». Его сейв ногой спас железнодорожников.

Правило сработало в другую сторону! В концовке «Локомотив» улетел в быструю атаку, а в её завершающей стадии гениально сыграл Пиняев. Он спиной почувствовал, что партнёр открылся в полукруге, и сделал точную передачу в самую опасную зону. Победный гол забил Тимофеев, которого слухи отправляли из «Локо» в ближайшее трансферное окно. Вот так дела!

Это был один из всего лишь трёх ударов в створ команды Галактионова за матч, и его хватило «Локо», чтобы забрать тяжелейшие три очка.

Анатолий Романов

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Рашид Рахимов
Голы
Локомотив
Артем Тимофеев
(Сергей Пиняев)
88′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
77
Илья Самошников
71
Наир Тикнизян
93
Артем Карпукас
94
Артем Тимофеев
85′
7
Эдгар Севикян
56′
9
Сергей Пиняев
8
Владислав Сарвели
67′
27
Вадим Раков
10
Дмитрий Воробьев
56′
99
Тимур Сулейманов
80′
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
6
Угочукву Иву
22
Велдин Ходжа
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
5
Рустамжон Ашурматов
90′
19
Олег Иванов
90+4′
51
Илья Рожков
68′
23
Руслан Безруков
21
Александр Зотов
90′
30
Валентин Вада
24
Никола Чумич
84′
90
Марвин Чуни
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
7
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
11
Фолы
9
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
Рубин
Премьер-лига: таблица и календарь