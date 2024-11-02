«Локомотив» мучился без Батракова. Но режим гения включил Пиняев

У команды Рашида Рахимова возникали проблемы с контролем движения Сарвели между линий, однако сменщик Батракова, получая мяч, не всегда распоряжался им так, как должен. И как мог бы это сделать юная звезда «Локомотива». В целом же железнодорожники были предсказуемы в своих атаках, по крайней мере, голевых моментов казанцы хозяевам создавать не позволяли. Три центральных защитника «Рубина» вместе с остальными справлялись и с кроссами красно-зелёных. В первом тайме команда Галактионова при 63% владения нанесла всего пару ударов в створ ворот Ставера.