«Очень грязная игра со стороны ЦСКА. Слабейшая команда по составу. Раньше и близко таких персонажей не было, не умеющих играть, а только калечить. Дисквалификации должны быть на несколько матчей. Курсы по управлению гневом нужно пройти половине команды. Или завязывать с футболом и переходить в бои MMA. Что за уровень агрессии? Судья решил повысить смотрибельность матча?» — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Салихова: половине ЦСКА нужно пройти курсы по управлению гневом или переходить в ММА
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о матче 14-го тура чемпионата России, в котором красно-белые встречались со столичным ЦСКА (2:0).
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Деян Станкович
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
45′
Хесус Мануэль Медина
90+8′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
57′
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
69′
85′
22
Милан Гайич
63′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
5
Саша Зделар
79′
17
Кирилл Глебов
21
Аббосбек Файзуллаев
63′
15
Миралем Пьянич
83′
31
Матвей Кисляк
63′
11
Тамерлан Мусаев
9
Сауль Гуарирапа
79′
20
Секу Койта
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
57′
68
Руслан Литвинов
60′
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
57′
25
Данил Пруцев
82′
97
Даниил Денисов
90′
8
Маркиньос
90′
29
Рикарду Мангаш
9
Манфред Угальде
87′
19
Хесус Мануэль Медина
77
Тео Бонгонда
64′
4
Алексис Дуарте
Статистика
3
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
7
1
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
17
Фолы
14
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти